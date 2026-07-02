Алина Загитова: «Я создала проект “Формула льда” для детей, чтобы они смогли стать на шаг ближе к своей мечте»

«Я создала проект “Формула льда” для детей, чтобы они смогли стать на шаг ближе к своей мечте», — написала фигуристка в сторис.
«Вы же знаете, что мечты всегда должны сбываться. Скоро вы увидите, как это случается», — сказала она в видео, опубликованном в соцсети.
В апреле 2026 года сообщалось, что Загитова запустила реалити-шоу «Формула льда» для юных спортсменов. В проекте участвуют спортсмены в возрасте от 7 до 18 лет из различных регионов страны.
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