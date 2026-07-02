Фигуристке Горбачевой разрешили приступить к полноценным тренировкам

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российская фигуристка Алина Горбачева сообщила у себя в Telegram-канале о том, что врачи разрешили ей приступить к полноценным тренировкам.
В январе Горбачева успешно перенесла операцию на колене в Германии. В том же месяце она сообщила, что восстановление займет от 6 до 10 месяцев. В мае спортсменка рассказала, что ей разрешили тренировки на льду.
«Сегодня в Германии я успешно прошла все четыре теста из четырех и наконец получила разрешение на полноценное возвращение к тренировкам. Это огромный шаг вперед и важнейший этап моего восстановления», — написала Горбачева.
«Я очень надеюсь, что восстановление продолжит идти такими же темпами и совсем скоро смогу вернуться к тройным и четверным прыжкам. А дальше — бороться, побеждать и делать все возможное ради самых высоких результатов», — добавила спортсменка.
Горбачевой 18 лет. Она является бронзовым призером чемпионата страны, а также серебряным призером Финала Гран-при России, чемпионкой страны среди юниоров.