Тарасова об Овечкине: «В России ему не предложили масштабный проект, от которого он не смог бы отказаться. Поэтому он играет в Америке»

Сколько лет прошло, а мы не предложили ему какой-либо масштабный проект, от которого он не смог бы отказаться. Поэтому он играет в Америке. К нему надо и относиться, как к большому таланту, чтобы мы могли предложить ему что-то необыкновенное", — сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.