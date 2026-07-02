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Тарасова об Овечкине: «В России ему не предложили масштабный проект, от которого он не смог бы отказаться. Поэтому он играет в Америке»

Татьяна Тарасова выразила сожаление, что Александр Овечкин не играет сейчас в России.

40-летний форвард продлил контракт с «Вашингтоном» на год с зарплатой 4,25 млн долларов. Он выступает в НХЛ с 2005 года.

"Овечкин сам по себе уникальный. У него есть мама — профессиональный тренер, жена, которая заботится о своем муже и детях, и он остается уникальным спортсменом, который принимает решения сам.

А я очень люблю талантливых людей и желаю ему огромного здоровья, потому что такая огромная работа требует нечеловеческих усилий. А наше дело — растить следующее поколение спортсменов. У нас это хорошо получалось.

Сколько лет прошло, а мы не предложили ему какой-либо масштабный проект, от которого он не смог бы отказаться. Поэтому он играет в Америке. К нему надо и относиться, как к большому таланту, чтобы мы могли предложить ему что-то необыкновенное", — сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.

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