Сколько российских фигуристов смогут выступить на международных турнирах

Российские фигуристы смогут вернуться к участию в международных турнирах начиная с сезона-2026/27. Международный союз конькобежцев (ISU) допустил спортсменов из России к участию в соревнованиях в нейтральном статусе — без флага и гимна.
После начала военной операции на Украине в 2022 году российские и белорусские спортсмены были отстранены от соревнований под эгидой ISU.
Сколько россиян смогут выступить на Гран-при?
Российские фигуристы не были заявлены на этапы Гран-при, поскольку квоты распределили до решения ISU об их допуске.
Однако у них сохраняется возможность попасть на эти соревнования, если кто-то из заявленных участников снимется, а также через участие в турнирах серии ISU Challenger.
Мировой рейтинг играет ключевую роль в отборе на этапы Гран-при. Из российских фигуристов наиболее высокие шансы попасть на соревнования имеют Аделия Петросян и Петр Гуменник благодаря своим результатам на Олимпиаде-2026.
Сколько россиян смогут выступить в турнирах серии ISU Challenger?
Согласно регламенту серии ISU Challenger, одна страна может заявить на каждый этап не более трех фигуристов в каждом виде программы. Эти турниры могут стать для россиян ключевым шансом на возвращение в международные турниры. Несмотря на менее высокий статус по сравнению с Гран-при, соревнования серии «Челленджер» позволяют набирать важные рейтинговые очки.
Сколько россиян смогут выступить на чемпионате Европы и мира?
В сезоне-2026/2027 Россия получит по одной квоте в каждом виде программы на чемпионатах мира и Европы. Такое решение принял ISU, учитывая, что российские фигуристы пропустили более трех лет международных соревнований.
Сколько россиян смогут выступить на юниорских турнирах?
ISU традиционно сохраняет квоты для российских и белорусских фигуристов на юниорских этапах Гран-при. Представительство на данный момент ограничено одним одиночником и одним танцевальным дуэтом на двух этапах, а также одной спортивной парой на трех этапах.
Юниорской серии турниров уровня «Челленджер» не существует. Однако для этой возрастной категории проводятся менее рейтинговые соревнования. Чемпионат Европы среди юниоров проводится.
Полина Мельникова