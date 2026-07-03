Туктамышева примет участие в сборе Амодио в Турции

Сборы пройдут в Стамбуле с 20 июля по 1 августа.
«Совсем скоро состоится сбор Флорана Амодио в Турции с моим участием! Мы с нетерпением ждем фигуристов всех уровней подготовки на две недели продуктивных тренировок», — написала Туктамышева.
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева примет участие в сборах Флорана Амодио.
Сборы пройдут в Стамбуле с 20 июля по 1 августа.
«Совсем скоро состоится сбор Флорана Амодио в Турции с моим участием! Мы с нетерпением ждем фигуристов всех уровней подготовки на две недели продуктивных тренировок», — написала Туктамышева.