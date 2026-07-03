Алина Загитова: «Сегодня захотелось добавить немного красоты в простые моменты — надела любимые кольца и сразу другое ощущение»

"Сегодня захотелось добавить немного красоты в простые моменты — надела любимые кольца и сразу другое ощущение. Такие мелочи правда меняют настроение и возвращают к себе.
А я тем временем уже еду в аэропорт — впереди новая дорога", — написала Загитова.
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