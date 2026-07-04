«Этот центр — про будущее, про возможности и любовь к фигурному катанию». Загитова побывала на стройке своей школы в Казани

Центр фигурного катания Загитовой планируют официально открыть 1 сентября.
"Приехала на стройку будущего центра фигурного катания в Казани — и меня уже ждали юные фигуристки. В их глазах я увидела ту самую мечту, с которой когда-то начинала сама.
Этот центр — про будущее, про возможности и про любовь к фигурному катанию. Очень жду, когда мы вместе выйдем здесь на лед", — написала Загитова в телеграм-канале.
Нашли контракт на школу Загитовой: 1,283 млрд, экстренная смена названия, сдача к декабрю-2026.
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