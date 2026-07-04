Плющенко рассказал о сумасшедших родителях, признал талант Ягудина. Он хочет воспитать чемпионов Олимпиад

Лужники в День московского спорта работали на полную мощность и стали не иначе как спортивным центром всей России на день. Особый ажиотаж традиционно собрала площадка для фан-встреч. После того, как сцену покинул Алексей Ягудин, настал черед человека, с которым у него связана ключевая веха карьеры. Двукратный олимпийский чемпион, ныне тренер Евгений Плющенко пришел говорить о фигурном катании с позиции не только в прошлом большого спортсмена, но и специалиста, мечтающего взрастить поколение чемпионов.
Sport24 все внимательно слушал и запоминал.
О противостоянии с Ягудиным и важности таланта
— Нужно понимать, что талантливым детям что-то дается легче. Расскажу вам пример из собственной жизни. На моем пути всегда был один конкурент и соперник — Леша Ягудин. Я был немного младше, мы вместе тренировались у Алексея Мишина. И вот однажды мы приступили к изучению тройного акселя. Леша выучил его за неделю, а я — за полтора года. Ему четверные давались намного легче, чтоб вы понимали — две недели, и готово. Он суперталантливый. Я, видимо, не такой талантливый, но работящий был.
Вы видели вчера, как Аргентину чуть не выбила из турнирной сетки команда Кабо-Верде? Вы ее знали когда-нибудь? Нет, конечно, и тут они сталкиваются с такими мастодонтами. Но у них было огромное желание сделать хороший результат, отдаться полностью — и они это сделали. Так что талант, конечно, нужен, но нужно обязательно пахать, пахать и еще раз пахать. Тогда и талант появится, и результат, и все. Пределов нет. Человек может сделать очень многое.
О развитии фигурного катания
— Фигурное катание ушло намного вперед. И мне нравится, что сейчас система судейства наконец-то стала практически идеальной, доведена до ума. Сейчас оценивается все: вращения, умение кататься, дорожки шагов, интерпретация образа — то, как ты представляешь себя перед публикой и судьями. Плюс прыжки и целостность катания, конечно же. Раньше, допустим, на вращения почти не смотрели. Волчок сделаем и побежим, главное — прыгнуть. Сейчас важна целостность фигурного катания.
Человеческий предел отодвигается за счет методики преподавания, технического оснащения. Стали лучше коньки, ботинки, качество льда. В 1990-е по три месяца не было воды для заливки льда, и мы катались по снегу и ямам от прыжков. Сейчас же все есть: и оснащение, и медицина, и регулярные тренировки. Конечно, спортсмены должны идти вперед. Двадцать лет назад я изучал каскад тройной аксель — четверной тулуп. Все говорили, что это невозможно. Сейчас и 4−4 делают, а номер один на планете Илья Малинин первым в мире сделал четверной аксель, хотя никто в это не верил. Двадцать лет назад я не делал этот прыжок, но уже учил. А он сделал.
О тренерской работе и собственной академии
— Наша академия за профессиональный спорт. Мы с командой хотим воспитать олимпийских чемпионов — миллион процентов. Мои две академии — это частные академии, наша собственность, в которой нет бюджетов государства, без поддержки извне. Это все наши собственные деньги с женой. У нас есть малоимущие, многодетные, дети участников СВО, а также талантливые дети, которые катаются бесплатно. Мы их полностью финансируем и содержим. Даем проживание, костюмы, коньки, тренировки. Я этим горжусь.
Почему мы это сделали? Когда мне было 11 лет и я переехал с мамой из Волгограда в Санкт-Петербург, мы снимали коммунальные комнаты. Было очень тяжело. В то время мне сильно помогли Антон Сихарулидзе, Артур Дмитриев, который недавно ушел, Алексей Урманов, Алексей Мишин. Сегодня понимая, что многие не могут позволить себе фигурное катание, хочу, чтобы академия помогла талантливым и малоимущим. У нас сейчас более 300 детей в двух школах.
Сперва я занимался с детьми начальной подготовки. Люди из ФФККР говорили, что я ку-ку, а я хотел пройти этот путь сам, чтобы понять, могу ли вообще работать с детьми. Возвращался домой совершенно без энергии, но сейчас пришел к балансу и понимаю, что тренер должен быть со стержнем. Сейчас, когда я тренирую, все равно переживаю за учеников. Иногда выхожу на лед и прям катаюсь вместе с ними — не могу иначе. Но тренер должен быть уверен, не показывать нервозность, потому что спортсмен все чувствует.
О родителях спортсменов
— Родителям выдержать это [путь ребенка] очень сложно. Нужно терпеть, если вы поставили цель. Но самое главное — доверять тренеру. Сейчас у меня есть уникальные спортсмены, но некоторые родители сходят с ума. Они думают, что знают все лучше тренера. Я иногда говорю им: «Давайте вы пойдете ко мне на работу, я буду платить вам зарплату, а вы будете тренировать своего ребенка». Я даже на такое иду. Но это не только в фигурном катании — в хоккее, футболе везде так.
У меня мама была такая же. Ей казалось, что она знает фигурное катание лучше Мишина. Но когда она доверилась Алексею Николаевичу, результат пошел. Я тогда жил один в Санкт-Петербурге полтора года, научился шить, готовить, стирать, гладить. Было безумно сложно, но мы не сдались. Я собирал бутылки после тренировок, чтобы купить хлеб. Никогда нельзя сдаваться.
О сравнении соревнований и шоу
— В 2006-м я выиграл Олимпиаду и на какое-то время ушел из спорта. Три года не выступал, только в шоу — в Японии, Америке, Канаде, Китае, Корее, в Европе. Но я все равно скучал по адреналину и соревновательной атмосфере. Ни одно шоу не заменит соревнования. Ни одно. На шоу ты можешь сорвать прыжок, но на соревнованиях невозможно сорвать. В командных видах ты можешь не выйти, а здесь индивидуально отвечаешь сам за себя каждый раз.
На самом деле я очень любил соревноваться. До сих пор в жизни я соревнуюсь — в футболе, в хоккее. Обязательно должен быть спорт, адреналин. Мне его не хватает после завершения карьеры, и я заменяю это другими видами.
О четырех Олимпиадах и нервной системе
— Четыре Олимпиады — это действительно сложно, но интересно. Первая — я не справился с нервами. Вторая — я был уже уверен в себе. Третья — я уже опытный, 27 лет, было легче. Четвертая — безумие, 31 год, на дизеле ехали, что сейчас особенно актуально. Но это большой опыт. У меня были крутые наставники: Мишин, Авдыш, Сережников. А главное — силы мне давала мама. Она всегда была со мной. Поэтому любите своих родителей — они у вас одни.
Александра Милюкова