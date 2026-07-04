Плющенко рассказал о сумасшедших родителях, признал талант Ягудина. Он хочет воспитать чемпионов Олимпиад

Человеческий предел отодвигается за счет методики преподавания, технического оснащения. Стали лучше коньки, ботинки, качество льда. В 1990-е по три месяца не было воды для заливки льда, и мы катались по снегу и ямам от прыжков. Сейчас же все есть: и оснащение, и медицина, и регулярные тренировки. Конечно, спортсмены должны идти вперед. Двадцать лет назад я изучал каскад тройной аксель — четверной тулуп. Все говорили, что это невозможно. Сейчас и 4−4 делают, а номер один на планете Илья Малинин первым в мире сделал четверной аксель, хотя никто в это не верил. Двадцать лет назад я не делал этот прыжок, но уже учил. А он сделал.