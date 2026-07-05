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Саша Плющенко оценил разрешение ISU выступать за Азербайджан: «Особые эмоции»

Юный фигурист Александр Плющенко отреагировал на разрешение Международного союза конькобежцев (ISU) представлять Азербайджан на мировой арене.

Источник: ТАСС

Ранее 13-летний Плющенко сменил спортивное гражданство с российского на азербайджанское на ближайшие пять лет.

— Как воспринял новость о разрешении ISU выступать за Азербайджан?

— Очень рад. Буду готовиться и стараться выступить хорошо. Это международная арена — это особые эмоции. Будет интересно. Наблюдайте, болейте.

— Папа уже дал советы, как вести себя на международной арене?

— Да нет. Все то же самое. Только соревнования международные, — сказал Плющенко-младший в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.

Саша Плющенко является сыном прославленного российского фигуриста Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской.