Саша Плющенко оценил разрешение ISU выступать за Азербайджан: «Особые эмоции»

Ранее 13-летний Плющенко сменил спортивное гражданство с российского на азербайджанское на ближайшие пять лет.
— Как воспринял новость о разрешении ISU выступать за Азербайджан?
— Очень рад. Буду готовиться и стараться выступить хорошо. Это международная арена — это особые эмоции. Будет интересно. Наблюдайте, болейте.
— Папа уже дал советы, как вести себя на международной арене?
— Да нет. Все то же самое. Только соревнования международные, — сказал Плющенко-младший в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.
Саша Плющенко является сыном прославленного российского фигуриста Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской.