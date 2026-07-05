Рудковская анонсировала приезд зарубежной звезды на шоу Плющенко и Ягудина

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Известный иностранный фигурист примет участие в шоу с участием олимпийских чемпионов Евгения Плющенко и Алексея Ягудина. Об этом на Ночи московского спорта сообщила Яна Рудковская.
Мероприятие пройдет 19 и 20 февраля 2027 года на «ВТБ-Арене» в Москве и с 6 по 8 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.
«Мы не можем раскрыть сейчас всех секретов. Все звезды, которым мы разослали приглашения, ответили согласием. Также согласился и еще один крутой иностранец. От такого звездного состава в глазах будет рябить», — сказала Рудковская.