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Рудковская анонсировала приезд зарубежной звезды на шоу Плющенко и Ягудина

Мероприятие пройдет в Москве и Санкт-Петербурге в феврале и марте 2027 года.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Известный иностранный фигурист примет участие в шоу с участием олимпийских чемпионов Евгения Плющенко и Алексея Ягудина. Об этом на Ночи московского спорта сообщила Яна Рудковская.

Мероприятие пройдет 19 и 20 февраля 2027 года на «ВТБ-Арене» в Москве и с 6 по 8 марта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

«Мы не можем раскрыть сейчас всех секретов. Все звезды, которым мы разослали приглашения, ответили согласием. Также согласился и еще один крутой иностранец. От такого звездного состава в глазах будет рябить», — сказала Рудковская.