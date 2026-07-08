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ISU не станет менять позицию по россиянам после заявления МОК

Во вторник МОК рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) не изменил свою позицию по допуску российских спортсменов на турниры под своей эгидой после заявлений Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ISU.

Во вторник МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Ранее ТАСС сообщал, что ISU допустил российских спортсменов до турниров под эгидой организации в нейтральном статусе с сезона-2026/27.

«ISU не будет давать комментариев на данный момент. Позиция ISU остается такой же, как в заявлении от 30 июня», — заявили в ISU.

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