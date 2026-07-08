ISU не станет менять позицию по россиянам после заявления МОК

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) не изменил свою позицию по допуску российских спортсменов на турниры под своей эгидой после заявлений Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ISU.
Во вторник МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Ранее ТАСС сообщал, что ISU допустил российских спортсменов до турниров под эгидой организации в нейтральном статусе с сезона-2026/27.
«ISU не будет давать комментариев на данный момент. Позиция ISU остается такой же, как в заявлении от 30 июня», — заявили в ISU.
Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.Читать дальше