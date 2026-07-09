Загитова опубликовала первый выпуск проекта «Формула льда»: «Передо мной стоит задача улучшить технику, возможно, будущего олимпийского чемпиона»

«Я выбрала пять детей со всех уголков нашей страны. Я научу их новым элементам и пройду этот путь вместе с ними. “Формула льда” — это про силу и упорство», — заявила Загитова.
Первым участником проекта стал юный спортсмен Илья из Санкт-Петербурга.
«Фигурное катание испытывает дефицит в парнях. В процентном соотношении это примерно 70 на 30 в пользу девочек. Как говорит Татьяна Тарасова, в фигурном катании на 10 девочек — 1 мальчик. Поэтому передо мной стоит ответственная задача — улучшить технику, возможно, будущего олимпийского чемпиона», — также сказала Загитова.
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