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Загитова опубликовала первый выпуск проекта «Формула льда»: «Передо мной стоит задача улучшить технику, возможно, будущего олимпийского чемпиона»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала первый выпуск своего нового проекта «Формула льда», в рамках которого помогает юным фигуристам.

«Я выбрала пять детей со всех уголков нашей страны. Я научу их новым элементам и пройду этот путь вместе с ними. “Формула льда” — это про силу и упорство», — заявила Загитова.

Первым участником проекта стал юный спортсмен Илья из Санкт-Петербурга.

«Фигурное катание испытывает дефицит в парнях. В процентном соотношении это примерно 70 на 30 в пользу девочек. Как говорит Татьяна Тарасова, в фигурном катании на 10 девочек — 1 мальчик. Поэтому передо мной стоит ответственная задача — улучшить технику, возможно, будущего олимпийского чемпиона», — также сказала Загитова.

ВИДЕО.

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