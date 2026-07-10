На Олимпиаде появился новый вид фигурного катания — у России реальный шанс на золото. Объясняем нюансы

Раньше многие уходили из одиночного катания — те, у кого не получалось, у кого не было прыжков. То есть синхронное катание считалось местом для тех, кто был неуспешен в других видах. Сейчас я такого уже не наблюдаю — в мастерские команды приходят девочки из младших команд. То есть намеренно люди идут в младшие разряды именно в синхронное катание. Очень тяжело из одиночного сразу встать в команду — человек не привык кататься в коллективе. Сразу кажется, что мало места на льду, многим просто страшно приходить. Если упадешь — все на тебя упадут. В общем, многие приходят как одиночки, но занимаются синхронным катанием, начиная с младших команд. Учатся стоять в хвате, учат элементы, учатся в целом находиться в команде. И идут по разрядам.