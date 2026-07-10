На Олимпиаде появился новый вид фигурного катания — у России реальный шанс на золото. Объясняем нюансы

Программа зимней Олимпиады перетряхивается — и это вызывает противоречивые эмоции. Если лыжные двоеборцы недоумевают, горюют и протестуют, то в фигурном катании неожиданно прибыло.
На Олимпиаде-2030 дебютирует синхронное катание — на сайте Международного союза конькобежцев оно даже фигурирует как отдельный вид спорта. До коронавируса и отстранения российская команда из Санкт-Петербурга «Парадиз» дважды выигрывала чемпионат мира. Также котируются финские, канадские, американские и шведские команды. Возвращаться и зарабатывать рейтинг будет сложно — но к 2030-му у России на сто процентов будет шанс на олимпийскую медаль. Во Франции будет представлена новая версия синхро-9 — с участием девяти членов команды, а не 16, как это традиционно было в синхронке.
«СЭ» задал 9 вопросов о синхро-9 Алисе Чечевой, трехкратной чемпионке России в составе «Парадиз».
1. Что вообще такое синхронное катание?
Главная задача такая же, как и во всех других видах фигурного катания — показать чистый прокат без ошибок и падений. Падения у нас часто случаются — много пересечений, много людей на льду. Главное отличие — нужно хорошо себя чувствовать в пространстве, равняться. Это очень большая работа. Оценивается чистота элементов, синхронность, ровные линии. Нас часто сравнивают с синхронным плаванием — но это два совершенно разных вида спорта. В любом случае это красиво и эффектно, поверьте.
2. Как оценивается программа?
У нас так же есть короткая и произвольная программы, и в них итоговая оценка складывается из техники и компонентов. Синхронность влияет на компоненты. Ну и если не выполнить какую-то черту в элементе, то уровень снижается технической бригадой, и это влияет на баллы. То есть из четырех видов фигурного катания синхронное катание больше всего похоже на танцы.
Например, вы смотрите элемент «пересечение», где девушки проезжают друг между другом. В него вложено много черт, с каждым годом они добавляются. Раньше мы просто проезжали, теперь добавились сложные заходы. Сейчас дошло до того, что нужен ровный точный градус, правильный ракурс плеч, ног. Есть поддержки — в них тоже нужно обязательно проехать некое число секунд в предписанном положении — держа выше плеч, ниже плеч. Каждый сезон правила прописываются.
3. Есть ли в синхронном катании прыжки?
Прыжки у нас идут больше как черта. Например, есть элемент, в котором все катаются блоком. И в нем есть черта «прыжок», который мы должны в нем исполнить. То есть это идет просто как черта для выполнения уровня, а не как отдельный элемент. Тройные и четверные никто не прыгает. Самое сложное, что я видела, — двойной аксель. Но у нас есть элементы из парного катания — тодесы, поддержки.
4. В чем главное отличие от традиционного фигурного катания?
В том, что ты выходишь на лед не один и даже не вдвоем, а командой. Это накладывает ответственность за всех. Поскольку это командный вид спорта, то атмосфера на соревнованиях царит невероятная — там по-настоящему болеют, скандируют названия команд.
5. Откуда спортсмены приходят в синхронное катание?
Раньше многие уходили из одиночного катания — те, у кого не получалось, у кого не было прыжков. То есть синхронное катание считалось местом для тех, кто был неуспешен в других видах. Сейчас я такого уже не наблюдаю — в мастерские команды приходят девочки из младших команд. То есть намеренно люди идут в младшие разряды именно в синхронное катание. Очень тяжело из одиночного сразу встать в команду — человек не привык кататься в коллективе. Сразу кажется, что мало места на льду, многим просто страшно приходить. Если упадешь — все на тебя упадут. В общем, многие приходят как одиночки, но занимаются синхронным катанием, начиная с младших команд. Учатся стоять в хвате, учат элементы, учатся в целом находиться в команде. И идут по разрядам.
Я вспоминаю себя. Я сама перешла довольно рано из-за травмы, в 10 лет — и мне было очень интересно. Не только прыжки и вращения, но и что-то новое.
6. Как сообщество восприняло новость о попадании в олимпийскую программу?
Очень радостная новость, даже немного шокирующая. Потому что синхро-9 — совершенно новая категория для нас, это не привычные 16 человек. Следующий год будет пробным, начнем изучать, как все оценивается. Многие команды сейчас вступят в борьбу в новом формате. Конечно, событие очень важное для мира синхронного катания, для его развития и популяризации. С учетом допуска на международную арену этому невозможно не радоваться.
Пока есть только один показательный номер финской команды в составе 9 человек, и кажется, это будет сильно отличаться от 16 человек на льду. Когда участвуют 16 фигуристов, это выглядит очень эффектно, красиво, особенно когда это все синхронно и ровно. Посмотрим, как это будет смотреться в составе девяти человек.
7. Как проходят тренировки в синхронном катании?
Попробую описать их на примере своей команды «Парадиз». Каждый лед начинается с раскатки. Раскатываемся мы обычно в линиях, какие-то упражнения в хвате можем сделать. А дальше приступаем к основной работе. Если это межсезонье — постановка программ или учим новые элементы, творческий процесс. Если соревновательный период — в основном работа над программами. Либо по элементам проходим, либо целиком, либо частями. Муторная работа иногда, но все должно быть одинаково, идеально. И это главная сложность — выдерживать длинные часы тренировок. Как у одиночников выучить сложные прыжки и вкатать их в программу — так у нас нужно довести элементы до идеала.
8. Могут ли выступать парни?
Да, мальчики могут выступать. В России много команд, которые берут к себе мальчиков. Где-то даже не один, а два или три. В синхро-9, так понимаю, тоже парни будут иметь право выступать.
9. Если взять девять одиночников, например Гуменника, Трусову, Валиеву, и поставить вместе делать четверные — они выиграют?
Очень интересный вопрос. (Смеется.) Смогут ли они выиграть Олимпиаду? Если судить по привычному синхронному катанию из 16 участников, будет очень тяжело. В синхронном катании надо не просто прыгнуть, а сделать все синхронно. Прыжки — не главное. Да, круто было бы увидеть одновременно девять четверных. Но вряд ли это сильно продвинет оценку — нужно очень много разных элементов. Умение кататься в хвате, отвечать за своего товарища. Девочки-одиночницы привыкли выступать лично, а навык смотреть на 360 градусов нужно развивать. Но если постараться, то из такой команды получилось бы что-то крутое.
Дмитрий Кузнецов