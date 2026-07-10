Плющенко о своей академии: «Как частная школа фигурного катания мы номер один в России — по результатам и масштабу. У нас две арены, есть запрос от иностранных государств, двигаемся туда тоже»

Сейчас у нас уже две арены, прорабатываем еще вариант открытия в регионах тренировочных баз «Ангелы Плющенко». Есть запрос от некоторых иностранных государств, двигаемся туда тоже. Есть спрос, есть желание, а самое главное — есть результат. У нас частные школы, мы сами субсидируем, сами вкладываем, это наши частные деньги с Яной [Рудковской]. У нас есть результат: как частная школа фигурного катания мы — номер один по России и по результатам, и по масштабу. Сейчас на двух базах наших тренируется больше 350 спортсменов, буквально за короткое время.