Плющенко о Костылевых: «Лена и ее мама живут фигурным катанием. Дай бог, чтобы мы забыли проблемы, а родители все-таки доверились тренерскому штабу»

Я всегда говорю, что есть тренеры и команда и что родители должны доверять им. Когда родители перегибают палку, ни к чему хорошему это не приведет. Тем более когда возраст спортсмена — 14−15 лет, и это, знаешь, как бабка надвое сказала, что будет в 17, 18, 19, 20 лет. Сейчас в международном фигурном катании на взрослый уровень мы выходим только с 17 лет. Если раньше выходили в 15 лет, то сейчас — в 17. А это уже серьезная история, особенно для девочек, там и пубертат начинается — уже другое тело, другой организм, тоже целый процесс происходит.