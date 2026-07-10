Плющенко о Костылевых: «Лена и ее мама живут фигурным катанием. Дай бог, чтобы мы забыли проблемы, а родители все-таки доверились тренерскому штабу»

14-летняя фигуристка является двукратной чемпионкой России среди юниорок. Она тренируется в академии «Ангелы Плющенко».
— С Леной были разные нюансы, насколько я знаю, не все так просто складывалось. Мне Яна (Рудковская) рассказывала, что там были какие-то сложности с родителями…
— Большие проблемы были. Дай бог, чтобы мы сейчас это забыли, а родители все-таки доверились тренерскому штабу. Я просто скажу, что был момент, когда мама Лены (Ирина Костылева — Спортс«“) приняла решение в прошлом году перейти от меня к другому специалисту, а Лена не хотела этого делать. Какое-то время она совершенно не каталась.
В конце концов Лена вернулась ко мне, когда оставалось всего две недели до чемпионата России по юниорам. Она была просто разобранная, вообще, даже тройных прыжков не могла сделать. И мы вместе с ней за две недели, с моим тренерским штабом выстроили систему, и она выиграла чемпионат с пятью ультра-си в произвольной: один прыжок в 3,5 оборота и четверные прыжки. И выиграла второй год подряд!
Я всегда говорю, что есть тренеры и команда и что родители должны доверять им. Когда родители перегибают палку, ни к чему хорошему это не приведет. Тем более когда возраст спортсмена — 14−15 лет, и это, знаешь, как бабка надвое сказала, что будет в 17, 18, 19, 20 лет. Сейчас в международном фигурном катании на взрослый уровень мы выходим только с 17 лет. Если раньше выходили в 15 лет, то сейчас — в 17. А это уже серьезная история, особенно для девочек, там и пубертат начинается — уже другое тело, другой организм, тоже целый процесс происходит.
— А Лене Костылевой сейчас 14 лет?
— Да.
— Жень, а ты своим опытным взглядом сразу понимаешь, есть ли у спортсмена перспектива?
— Конечно.
— Вот что в этой Лене Костылевой было такое, что ты понял: она станет чемпионом?
— Ну, Лена уже пришла к нам с одним четверным прыжком, у нее не было 3,5 акселя, у нее не было четверного тулупа — этого мы уже добились вместе, но прыгала четверной сальхов. Мы кардинально поменяли технику, многое улучшили. Лена живет фигурным катанием, она любит его, мама у нее живет фигурным катанием.
Очень важно любить и жить своим видом спорта, если ты профессионал. Но это то, что касается именно Лены. Сейчас ее прыжковый контент — шесть ультра-си в двух соревновательных программах, — рассказал Плющенко.
«В фигурке нужно откусить руку, которая замахивается на тебя». Как мыслит мама Костылевой.
«Мама Лены все время говорила: ее надо заставлять». Монолог Федченко о 19 днях с Костылевыми.