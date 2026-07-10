Плющенко о сыне: «Я все читаю, что люди пишут про Санька, стараюсь не обращать внимания. У нас свой путь»

Сейчас я выстраиваю все по-другому, поскольку вижу, чего мне не хватало. С утра до вечера были тренировки, с утра до вечера ОФП, растяжки и все остальное. Нет, все это должно быть дозированно. Санек — талантливый мальчик, но у него все получается, когда ему нравится и когда он хочет. А главное, он говорит: «Пап, давай без пихача», — это у него сейчас новая история.