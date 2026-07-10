Евгений Плющенко: «Яна хочет снять фильм обо мне, занимается этим вопросом. Это должен быть фильм о том, что никогда нельзя сдаваться и из любой непростой ситуации можно найти выход»

— В свое время я (интервью брал Вадим Верник — Спортс«“) снимал документальный фильм про Пеле, он приезжал в Москву. И он мне рассказывал, как в 10 лет впервые получил кожаный мяч и какое это для него было невероятное событие. До этого у него был матерчатый мяч, потому что денег на покупку настоящего кожаного у родителей не было.
— Я тебе скажу, что у меня все было приблизительно так же. Денег не было. Когда ко мне приехала мама, мы с ней жили в коммунальной квартире — с пьяницами, мышами, с крысами, воды горячей нет… Кстати, Яна хочет снять фильм обо мне, занимается этим вопросом — не знаю, получится, не получится….
— Вот ты прямо угадал мой следующий вопрос. Сейчас популярны байопики, биографические фильмы. Если бы снимали фильм «Плющенко», на чем создателям нужно сделать акцент?
— Фильм должен быть мотивационным для детей и для семей, которые проживают очень сложную жизнь. Это должен быть фильм о том, что никогда нельзя сдаваться и из любой непростой ситуации можно найти выход. Это главное.
Например, однажды в детстве я проснулся, а еды вообще нет, одно яблоко осталось. Мне лет двенадцать было. И вот мы с мамой решили сдавать пустые бутылки, чтобы купить батон хлеба. Чай с хлебом попьем — вроде бы нормально. И так мы достаточно долго жили.
А отец у меня работал на трех работах в Волгограде, но денег хватало только на оплату нашей коммунальной комнаты в Питере. Мама приехала ко мне, а отец остался с моей старшей сестрой в Волгограде.
— Отец кем работал?
— Отец на стройке работал: каменщик, плотник.
— А потом ты приходил на лед…
— А потом я приходил на лед и говорил себе: я докажу всем, что можно будет родителям купить квартиры, дома и всё остальное. Они перестанут работать, и у них больше не будет такой тяжелой жизни. В общем-то, у меня все это получилось, — рассказал Плющенко.