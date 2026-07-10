Евгений Плющенко: «Яна хочет снять фильм обо мне, занимается этим вопросом. Это должен быть фильм о том, что никогда нельзя сдаваться и из любой непростой ситуации можно найти выход»

— В свое время я (интервью брал Вадим Верник — Спортс«“) снимал документальный фильм про Пеле, он приезжал в Москву. И он мне рассказывал, как в 10 лет впервые получил кожаный мяч и какое это для него было невероятное событие. До этого у него был матерчатый мяч, потому что денег на покупку настоящего кожаного у родителей не было.