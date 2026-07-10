Елизавета Туктамышева: «Тренировка без прыжков — это как футбол без мяча. Прыжки — это адреналин, риск, всегда интересно заходить на них»

То есть бывают даже моменты, когда фигурист не помнит в голове, что за шаг, но включается музыка — он делает предыдущие шаги, и тело вспоминает, что идет после этого движения. Поэтому не так сложно, на самом деле, запоминать программу — потому что у тебя есть навык, который ты на протяжении долгих лет нарабатываешь.