Елизавета Туктамышева: «Тренировка без прыжков — это как футбол без мяча. Прыжки — это адреналин, риск, всегда интересно заходить на них»

— Как становятся фигуристами?
— Когда ты выходишь на лед. Делаешь первый шаг — мне кажется, ты уже фигурист. А профессиональный фигурист — это когда ты уже начинаешь жертвовать чем-то во имя фигурного катания. Сном, например, или когда-то школой, или прогулками с друзьями.
У тебя появляются результаты, ты выучиваешь какие-то сложные элементы, появляется ответственность. И тогда ты становишься, мне кажется, профессиональным спортсменом. А так, в принципе… Не понимаю, не могу сказать грань, с какого момента человек становится фигуристом. Вышел на лед, научился баланс держать — уже фигурист.
— Как фигуристы запоминают хореографию?
— Это нарабатывается годами, мне кажется. Ребенку, конечно, ставить программу намного сложнее, но с возрастом ты развиваешь не только умственную память, но и физическую, которая запоминает именно уже движения.
То есть бывают даже моменты, когда фигурист не помнит в голове, что за шаг, но включается музыка — он делает предыдущие шаги, и тело вспоминает, что идет после этого движения. Поэтому не так сложно, на самом деле, запоминать программу — потому что у тебя есть навык, который ты на протяжении долгих лет нарабатываешь.
— Как фигуристов учат не бояться падений?
— С детства, когда ты приходишь на фигурное катание, одна из базовых тренировок начальных — это как правильно падать, чтобы было безопасно. Правильно ставить руки, правильно падать на попу, не подставлять подбородок. И с течением времени ты уже, даже не думая о том, как падать, начинаешь уворачиваться, чтобы обезопасить свое тело.
— Футболисты не любят тренироваться без мяча. А фигуристы?
— Наверное, без прыжков. Я знаю очень мало спортсменов, которые выходят и получают удовольствие, не прыгая. То есть у нас все равно спорт, по крайней мере одиночное катание, зациклен на прыжковых элементах. Это самые дорогостоящие элементы.
И это всегда очень интересно — зайти: получится, не получится. Это какой-то адреналин, какой-то риск. И если у тебя все получилось с прыжковыми элементами — значит, в принципе, у тебя тренировка удалась.
Если ты вообще ни одного прыжка не сделал, то недоработанность какая-то ощущается. Хотя такие тренировки тоже очень важны. Но если сравнивать с футболом без мяча — то в одиночном фигурном катании это тренировка без прыжков, — сказала Туктамышева в интервью на ютуб-канале World Class.
Туктамышева и Гуменник больше не скрываются: они все-таки вместе.