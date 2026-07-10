Туктамышева о питании: «Когда я выходила на лед голодной — сразу замерзала, были ужасные состояния. Фигуристы тратят очень много энергии на теплообмен»

— Есть ли у фигуристов особые диеты?
— На самом деле, мне кажется, у фигуристов есть особая диета. Просто ее еще не назначают, ха-ха.
Я пришла в норму после переходного возраста, когда начала питаться меньше. Но у меня были калории, белки, жиры, углеводы. Так как мы находимся на холоде, мне кажется, фигуристам вообще нельзя исключать жиры. Нельзя исключать углеводы, потому что мы тратим очень много энергии как раз на теплообмен, особенно девушки.
Я помню, это были ужасные состояния, когда я хотела есть и выходила на лед. Я сразу замерзала. А если у тебя остывшие мышцы и у тебя нет физической силы, чтобы просто разогреть их и поддерживать в хорошем состоянии, то будет очень сложно тренироваться.
Пошел прогресс, когда я поняла, что надо выходить на лед более-менее сытой. Чтобы у тебя не было состояния: я вообще ничего не хочу делать, только дайте мне горячего супчика, — сказала Туктамышева в интервью на ютуб-канале «Еще подход».