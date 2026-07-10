Туктамышева о питании: «Когда я выходила на лед голодной — сразу замерзала, были ужасные состояния. Фигуристы тратят очень много энергии на теплообмен»

Я пришла в норму после переходного возраста, когда начала питаться меньше. Но у меня были калории, белки, жиры, углеводы. Так как мы находимся на холоде, мне кажется, фигуристам вообще нельзя исключать жиры. Нельзя исключать углеводы, потому что мы тратим очень много энергии как раз на теплообмен, особенно девушки.