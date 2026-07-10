Константинова о ЧМ по футболу: «Несмотря на то, что я болела за Испанию, мне было обидно за Роналду. Все ждали чуда, что Португалия забьет»

«Несмотря на то, что я болела за Испанию, мне было обидно за Роналду. Казалось, все ждали чуда в дополнительное время, что Португалия сейчас забьет и мы увидим интригу в серии пенальти. Но Испания не оставила ни единого шанса. Это спорт», — сказала спортсменка.