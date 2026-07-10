Константинова о ЧМ по футболу: «Несмотря на то, что я болела за Испанию, мне было обидно за Роналду. Все ждали чуда, что Португалия забьет»

В ⅛ финала Португалия с Роналду проиграла Испании со счетом 0:1.
«Несмотря на то, что я болела за Испанию, мне было обидно за Роналду. Казалось, все ждали чуда в дополнительное время, что Португалия сейчас забьет и мы увидим интригу в серии пенальти. Но Испания не оставила ни единого шанса. Это спорт», — сказала спортсменка.
"Не могу точно сказать, почему выбрала именно Испанию. В футболе я разбираюсь слабо, но мне нравятся Родри и Ямаль.
Вообще это первый чемпионат мира по футболу, который я смотрю. У меня были высокие ожидания от матча Испании и Португалии. Думаю, обе команды играли на хорошем уровне, но никто не хотел рисковать. Последние семь минут действительно получились интересными и драматичными.
Если бы нужно было выбрать саундтрек к выступлению Испании на ЧМ, то это была бы песня, под которую Ямаль танцует в TikTok", — отметила Константинова.
У Роналду великая карьера. Но в конце он проиграл невероятному эго.