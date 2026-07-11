Плющенко — о переходе сына в Азербайджан: «Здесь он никому не нужен был»

— Великолепные. Я хочу, чтобы ребенок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Мы давайте здраво скажем. Говорили, что он не тянет с нашими российскими спортсменами. Еще раз говорю, что если бы он был Иван Иванович Иванов, то даже никто не обратил бы внимания. Ему надо выходить на международную арену, кататься, выступать, быть действительно на мировой арене.