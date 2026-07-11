Плющенко — о переходе сына в Азербайджан: «Здесь он никому не нужен был»

— Мы сейчас едем в Азербайджан. У нас будет кэмп, у нас будет сбор на две недели. Будем тренироваться и там, и там.
— Какие у него шансы? Они будут больше, чем здесь?
— Великолепные. Я хочу, чтобы ребенок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Мы давайте здраво скажем. Говорили, что он не тянет с нашими российскими спортсменами. Еще раз говорю, что если бы он был Иван Иванович Иванов, то даже никто не обратил бы внимания. Ему надо выходить на международную арену, кататься, выступать, быть действительно на мировой арене.
Конечно, у нас здесь идет деградация. Ездить там в Киров, Пермь это, конечно, великолепно. Но это деградация наших спортсменов. Я очень рад, что сейчас Олимпийский комитет России и Федерация фигурного катания России в лице Антона Сихарулидзе довела, сейчас выпускают наших спортсменов. Пусть это пока по одному спортсмену, пусть пока наши взрослые спортсмены не допущены до Гран-при, но, по крайней мере, этот шаг вперед пошел.
Произойдет опять рост, мы выйдем на международную арену и будем занимать очень приличные места, — сказал Плющенко в интервью Lotus Media.