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Плющенко показал, как Рубцова исполняет на льду тройной аксель вместе с сальто

Тренер и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко показал, как его ученица Любовь Рубцова исполняет сальто сразу после тройного акселя.

Плющенко выложил в телеграм-канале видео с тренировки на льду.

Фигуристке 17 лет, в прошедшем сезоне она была 9-й на этапе Гран-при России в Казани, становилась серебряным призером турнира на призы Елена Чайковской.

ВИДЕО.