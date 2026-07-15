Плющенко показал, как Рубцова исполняет на льду тройной аксель вместе с сальто

Плющенко выложил в телеграм-канале видео с тренировки на льду.
Фигуристке 17 лет, в прошедшем сезоне она была 9-й на этапе Гран-при России в Казани, становилась серебряным призером турнира на призы Елена Чайковской.
ВИДЕО.
Тренер и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко показал, как его ученица Любовь Рубцова исполняет сальто сразу после тройного акселя.
Плющенко выложил в телеграм-канале видео с тренировки на льду.
Фигуристке 17 лет, в прошедшем сезоне она была 9-й на этапе Гран-при России в Казани, становилась серебряным призером турнира на призы Елена Чайковской.
ВИДЕО.