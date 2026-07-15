Трусова об одежде для тренировок: «Уже неделю тестирую первый образец моей идеальной формы. До идеала оказалось далеко»

"Когда я говорю, что я перфекционистка, люди часто недооценивают, насколько. Чтобы вы понимали, у меня целый ящик одежды для тренировок, но вы почти всегда видите меня в одном и том же. У меня высокие требования не только к себе, но и к комфорту одежды, так что почти все новое надевается один раз и летит на дно этого ящика, а я продолжаю носить десять одинаковых кофт одной модели.