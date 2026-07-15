Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трусова об одежде для тренировок: «Уже неделю тестирую первый образец моей идеальной формы. До идеала оказалось далеко»

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что тестирует тренировочную одежду, сшитую специально для нее.

"Когда я говорю, что я перфекционистка, люди часто недооценивают, насколько. Чтобы вы понимали, у меня целый ящик одежды для тренировок, но вы почти всегда видите меня в одном и том же. У меня высокие требования не только к себе, но и к комфорту одежды, так что почти все новое надевается один раз и летит на дно этого ящика, а я продолжаю носить десять одинаковых кофт одной модели.

Как-то раз я поделилась этой проблемой со знакомой из Китая, и она шутки ради предложила сшить форму по всем моим хотелкам. Со мной так шутить нельзя — я подошла к делу серьезно, записала все хотелки, и… Короче, уже неделю тестирую первый образец моей идеальной формы.

До идеала оказалось далеко, конечно. Но я не сдаюсь и методично записываю все правки, чтобы следующий образец ну точно попал в мои запросы. Если после всех правок меня не закинут в ЧС, то однажды я получу форму своей мечты", — написала Трусова.