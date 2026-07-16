Плющенко о новогодних шоу: «Представляем Ледовую трилогию на музыку Чайковского. Такого точно в мире никто не делал, а мы попробуем вас удивить!»

«Мы продолжаем рассказывать про наши новогодние шоу в сезоне-2027 и вместе с Яной Рудковской представляем впервые “Ледовую Трилогию на музыку П. И. Чайковского”.
Такого точно в мире никто не делал, а мы попробуем вас удивить! В течение всех новогодних праздников каждый зритель может выбрать свое самое любимое шоу на музыку композитора, прославившего на весь мир русский балет.
Каждое шоу по-своему уникально благодаря звездному составу, но все они объединяют в себе магию балета на сцене под руководством маэстро и народного артиста России Сергея Филина и фигурного катания от звезд Олимпиад, чемпионатов Мира и Европы; и потрясающие мультимедийные декорации и спецэффекты.
2−4 января — ледовое шоу «Щелкунчик». В роли Мари олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы — Анна Щербакова. В роли Феи Драже — серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева.
5−6 января — ледовое шоу «Спящая Красавица» соберет топ-звездный состав.
Действие происходит в стране сказок Шарля Перро, и гостями на празднике Крещения у Короля (Евгений Плющенко) и Королевы (Евгения Медведева) оказываются феи во главе с феей Сирени (Анна Щербакова). Кот в сапогах танцует с Белой Кошкой, а Красная Шапочка с Волком, Золушка с прекрасным Принцем, Мальчик-с-пальчик приплясывает в восхищении до появления Феи Карабос (Алена Косторная), которая наложит на жителей замка и маленькую Принцессу Аврору страшное заклятие вечного сна.
В роли Принца Дезире Александр Плющенко, в роли Авроры — Елена Костылева (действующая двукратная чемпионка России среди юниоров).
7−9 января — ледовое шоу «Лебединое озеро».
Уникальное событие этого шоу — роль принца исполнят сразу три представителя спортивной династии Плющенко: Арсений, Александр и Евгений Плющенко.
Шоу украсит своим участием в роли Белого Лебедя двукратный серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, которая выступит не только на льду, но и на паркете вместе со своим будущим мужем — Ильдаром Гайнутдиновым. Премьера шоу в Рождество станет достойным подарком для каждого зрителя.
Волшебные новогодние выходные на ледовых шоу для всей семьи ожидают вас в стенах Live Arena, где будет создан настоящий мультимедийный театр с масштабной декорацией и балетной сценой, и будет залит уникальный лед под звездным небом арены. С нетерпением ждем встречи с вами!" — написал Плющенко.
Также он опубликовал афиши будущих представлений.
Фото: @evgeniplushenkoofficial.