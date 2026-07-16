Плющенко о новогодних шоу: «Представляем Ледовую трилогию на музыку Чайковского. Такого точно в мире никто не делал, а мы попробуем вас удивить!»

Действие происходит в стране сказок Шарля Перро, и гостями на празднике Крещения у Короля (Евгений Плющенко) и Королевы (Евгения Медведева) оказываются феи во главе с феей Сирени (Анна Щербакова). Кот в сапогах танцует с Белой Кошкой, а Красная Шапочка с Волком, Золушка с прекрасным Принцем, Мальчик-с-пальчик приплясывает в восхищении до появления Феи Карабос (Алена Косторная), которая наложит на жителей замка и маленькую Принцессу Аврору страшное заклятие вечного сна.