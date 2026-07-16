Евгения Медведева: «Подготовка к свадьбе проходит активно, восстанавливаюсь после операции и могу позволить себе погрузиться в это детально»

Гайнутдинов: Да, у нас действительно совпадают взгляды и на стиль, и на атмосферу свадьбы. Единственное, что мы сейчас друг от друга скрываем, — это сюрпризы. Женя до сих пор не показывает мне свадебное платье, и я, если честно, сам не хочу его видеть раньше времени — пусть это станет для меня настоящим сюрпризом в день свадьбы. У меня тоже будет очень интересный костюм с сюрпризами для Жени — с небольшими «пасхалками». Его для меня шьют на заказ: с индивидуальной подкладкой, принтами и вышивками. Думаю, получится уникально и интересно.