Евгения Медведева: «Подготовка к свадьбе проходит активно, восстанавливаюсь после операции и могу позволить себе погрузиться в это детально»

— Ильдар, Женя, как проходит подготовка к свадьбе?
Медведева: Очень активно. За последние пару недель наконец удалось закрыть вопросы, которые давно висели в воздухе. Пока что активнее всего этим занимаюсь я, потому что у Ильдара очень много работы и гастролей, а я сейчас восстанавливаюсь после операции и могу позволить себе погрузиться в подготовку более детально, потому что располагаю временем.
Гайнутдинов: Да, мы уже выбрали площадку, активно работаем со свадебным агентством, несколько раз встречались, обсуждали организацию и наполнение самого вечера. Но, наверное, самый активный период начнется уже после окончания моих гастролей, когда сможем основательно заняться всеми деталями. Самое сложное сейчас — собрать всех близких в один день. Очень хочется, чтобы рядом были все родные, потому что для нас это действительно самое главное.
— Женя, Ильдар полностью доверил организацию вам?
Медведева: Пока что да. Но дело даже не в доверии, а в том, что у нас с Ильдаром очень сильно совпадают вкусы. И по еде, и по цветам, и по стилю интерьера, и по стилю одежды — наверное, вообще практически во всем. Поэтому в каких-то вопросах мы спокойно можем перекинуть ответственность друг на друга и даже не проверять, кто что утвердил. Мы точно знаем, что другому это понравится. Несмотря на то что какие-то решения принимаем отдельно, в итоге все равно приходим к одному и тому же.
— Говорят, подготовка к свадьбе — это своего рода проверка отношений. Как это происходит у вас? Есть ли какие-то принципиальные моменты, из-за которых спорите?
Медведева: Наверное, все-таки это не про нас. У нас не было такого, чтобы подготовка стала какой-то проверкой отношений. Наоборот, все проходит очень спокойно, без каких-то серьезных споров. Тут нам, наверное, просто очень повезло друг с другом.
Гайнутдинов: Да, у нас действительно совпадают взгляды и на стиль, и на атмосферу свадьбы. Единственное, что мы сейчас друг от друга скрываем, — это сюрпризы. Женя до сих пор не показывает мне свадебное платье, и я, если честно, сам не хочу его видеть раньше времени — пусть это станет для меня настоящим сюрпризом в день свадьбы. У меня тоже будет очень интересный костюм с сюрпризами для Жени — с небольшими «пасхалками». Его для меня шьют на заказ: с индивидуальной подкладкой, принтами и вышивками. Думаю, получится уникально и интересно.
Пара отметила, что свадьба состоится этим летом, 29-го числа.