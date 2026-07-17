На нынешний лед: как наши фигуристы будут возвращаться на международную арену

Постепенно проясняется картина возвращения российских фигуристов на международную арену. В четверг, 16 июля, стали известны имена восьми спортсменов, получивших нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU). В одиночном катании это Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева, Маргарита Базылюк и Григорий Федоров. В парном катании статус присвоили Виктории Двининой и Артему Петрову. Заявки других фигуристов, включая Петра Гуменника, могут быть одобрены в ближайшее время. Как будет проходить возвращение россиян на турниры ISU и по какому принципу спортсменов распределят по соревнованиям — в материале «Известий».
Надо ждать
30 июня ISU допустил россиян к международным соревнованиям. На чемпионатах Европы и мира в предстоящем сезоне российские спортсмены получат по одной квоте в каждом виде программы. От турниров под эгидой ISU их отстранили в марте 2022 года. На Олимпиаде 2026 года в Италии в нейтральном статусе выступили только Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Сейчас представительство может расшириться. Первыми, получившими нейтральный статус, стали восемь фигуристов, включая трехкратную чемпионку России Аделию Петросян, а также призеров ЧР Алису Двоеглазову и Алину Горбачеву.
— Львиная доля наших спортсменов пока не получила статус, — подчеркнул «Известиям» серебряный призер Олимпиады-2002, чемпион мира и Европы в танцах на льду Илья Авербух. — За девочек я рад, но ни один серьезный мальчик статуса не получил. Пока непонятно, а что с Трусовой и Валиевой? Надо ждать. Сейчас больше вопросов, чем ответов. Но одно можно сказать точно: движение идет в правильном направлении.
— Нужно подождать, и всем дадут нейтральный статус. Куда денутся? Не буду радоваться, что восемь человек получили нейтральный статус. ISU нас отстранил на 4,5 года. И сейчас придумали нейтральный статус. А у нас страна есть — Россия! Это как нас надо не любить. Мы развивали фигурное катание во всех видах и превратили его в искусство! — подчеркнула «Известиям» Татьяна Тарасова.
Возвращение конкретно фигуристов пройдет по самой удобной для федерации схеме. Де-факто нейтралитет не более чем лейбл — определять состав на соревнования будет Федерация фигурного катания России, и согласованием самого статуса занимается также федерация, говорят источники «Известий».
На данный момент взрослые фигуристы-россияне имеют доступ к турнирам серии «челленджер» (вторая по важности после Гран-при) — по три квоты на одном этапе в каждой дисциплине. Но серия Гран-при также не закрыта — отбор на нее довольно запутанный и из-за коммерческого характера турниров остается на усмотрение ISU.
Высокие шансы получить приглашения имеют Аделия Петросян и Петр Гуменник — при условии, что его нейтральный статус будет одобрен. Оба занимают 11-е места в рейтинге лучших результатов сезона-2025/26. Ранее такие позиции, как правило, гарантировали спортсмену участие как минимум в одном из двух возможных этапов Гран-при.
После новости о допуске нашим спортсменам предоставили бумагу с анкетой о нейтральном статусе. У российских фигуристов не спрашивали об отношении к СВО или контрактах с силовыми структурами — не нужно было ставить прочерки или отвечать «нет». Формулировка была другой — упомянуты условия из коммюнике № 2804, то есть чего не должен делать нейтральный атлет, а в конце ставится подпись, подтверждающая, что спортсмен ознакомлен с правилами и будет их соблюдать.
По информации «Известий», упор федерация делает на фигуристов сборной — всем подряд статус и командировки оформлять не будут. Конкретно бумагу раздали тем, кто числится в основном и резервном составах национальной команды. С теми, кто вне этих составов, не контактировали. Представить в таких условиях, что кто-то не из сборников захочет пойти на принцип и стать нейтралом самостоятельно, а потом еще и поехать за свой счет за рубеж, затруднительно. Это еще можно предположить в частных академиях типа «Ангелов Плющенко», но вряд ли в государственных. Но главное — одобрение ФФКР всё равно потребуется: по регламенту серии «челленджер» заявляет спортсменов член ISU, то есть федерация.
Кто куда поедет
Схема распределения по турнирам будет повторять ту, какой она была в бытность полноценной сборной России. В ней есть элементы серой зоны, но и спортивный принцип остается базовым. «Челленджеры» будут проходить в течение сезона по всему миру — от США и Японии до Казахстана и Европы. Причем для борьбы за Гран-при надо заявляться самым сильным и как можно раньше. Как выберут, кого куда послать?
Источники «Известий» описывают это примерно так: каждый спортсмен говорит тренеру свои пожелания — когда и где хотел бы выступать, тренер передает это федерации, которая уже и будет распределять спортсменов по соревнованиям. Логично предположить, что в спорной ситуации преимущество будет у более сильных фигуристов — тех, кто лучше проявил себя в прошедшем сезоне.
Важная деталь: все собеседники уверены, что условия нейтрального статуса будут крайне лояльными и почти формальными. На статус рассчитывает даже пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов, которая не получила его перед Олимпиадой, состоявшейся всего полгода назад. По нашей информации, в Японии намеревается выступить Марк Кондратюк — ранее у него тоже могли бы возникнуть проблемы с получением статуса.
Дальше остается предполагать и умозаключать. Петр Гуменник, который провел межсезонье в США, наверное, имеет шансы выступить в американском Норвуде
Если заявки остальных лидеров также будут одобрены, российские фигуристы впервые за 4,5 года смогут вернуться в полноценный международный календарь ISU.
Дмитрий Кузнецов