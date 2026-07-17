На нынешний лед: как наши фигуристы будут возвращаться на международную арену

По информации «Известий», упор федерация делает на фигуристов сборной — всем подряд статус и командировки оформлять не будут. Конкретно бумагу раздали тем, кто числится в основном и резервном составах национальной команды. С теми, кто вне этих составов, не контактировали. Представить в таких условиях, что кто-то не из сборников захочет пойти на принцип и стать нейтралом самостоятельно, а потом еще и поехать за свой счет за рубеж, затруднительно. Это еще можно предположить в частных академиях типа «Ангелов Плющенко», но вряд ли в государственных. Но главное — одобрение ФФКР всё равно потребуется: по регламенту серии «челленджер» заявляет спортсменов член ISU, то есть федерация.