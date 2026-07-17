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Даниил Глейхенгауз: «Роналду мне ближе, чем Месси, с точки зрения как спортсмен, который сделал себя сам»

Хореограф Даниил Глейхенгауз сообщил, что в противостоянии Криштиану Роналду и Лионеля Месси выбрал бы первого.

Источник: Спортс‘’

"Я все-таки адекватный человек, у меня нет такого, чтобы я не восхищался игрой другого. Я выбрал Роналду потому, что он мне ближе с точки зрения как спортсмен, который сделал себя сам.

Он не обладает таким талантом, как Месси. Но то, как он сделал себя, кем он стал и в медийном плане, как играл все эти годы — все равно является легендой, одним из лучших футболистов в истории.

Просто личный выбор. Плюс я болел за «Реал», а Месси играл за «Барселону», тут было без вариантов", — рассказал Глейхенгауз.