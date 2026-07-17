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Авербух о финале ЧМ-2026: «Я буду переживать за Аргентину. Хочется, чтобы Месси написал историю»

Хореограф, чемпион мира и олимпийский призер в танцах на льду Илья Авербух будет болеть за Аргентину в финале чемпионата мира по футболу.

Источник: Спортс‘’

19 июля южноамериканская команда сыграет со сборной Испании. Ранее в полуфинале Аргентина победила Англию (2:1), а Испания — Францию (2:0).

"Больших неожиданностей не было, все четыре полуфиналиста были достойны финала. Игра [против Англии] была абсолютным украшением чемпионата мира, я болел за Аргентину, был очень рад, что они так вырвали свою победу, это произошло не в первый раз. Видимо, такая тактика. Очень красивый матч. Англия очень беспомощно смотрелась после забитого мяча, необъяснимо, почему так бросили играть, решили только обороняться.

Я буду переживать за Аргентину. На наших глазах пишется история. Хочется, чтобы Месси такую историю написал. Главное, что он не только действительно проявил себя потрясающе в матче с Англией, два голевых паса тому свидетельство, но и заводил всю команду. Испания — серьезная команда, ведомая Ламином Ямалем. Но мне симпатичнее игра аргентинцев", — сказал Авербух.

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