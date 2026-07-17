Авербух о финале ЧМ-2026: «Я буду переживать за Аргентину. Хочется, чтобы Месси написал историю»

"Больших неожиданностей не было, все четыре полуфиналиста были достойны финала. Игра [против Англии] была абсолютным украшением чемпионата мира, я болел за Аргентину, был очень рад, что они так вырвали свою победу, это произошло не в первый раз. Видимо, такая тактика. Очень красивый матч. Англия очень беспомощно смотрелась после забитого мяча, необъяснимо, почему так бросили играть, решили только обороняться.