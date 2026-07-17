Тутберидзе о словах про «исключительность»: «Я говорила про нашу группу. Не имею свойства давать оценку спортсменам, которые у нас не катаются»

— Это исключение из правил. Вообще у меня вопрос к людям, потому что я, когда увидела, как интерпретировали мои слова, я несколько раз перечитала. Даже позвонила другу: ты как это слышишь, для тебя как это звучит? То есть я говорю: у нас — у нас, в «Тим Тутберидзе»! Начали спрашивать: а как же вот эта спортсменка, а как же вот эта спортсменка, которые к нам не имеют отношения. Я вообще не имею свойства давать оценку спортсменам, которые у нас не катаются. Это будет делать тренер, федерация, но не я.