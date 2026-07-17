Тутберидзе о словах про «исключительность»: «Я говорила про нашу группу. Не имею свойства давать оценку спортсменам, которые у нас не катаются»

«Девочки, которые у нас сейчас, не обладают исключительностью. Это не говорит о том, что они не могут, как Медведева, завоевать весь мир», — заявила ранее Тутберидзе.
— Недавно вы сказали, что сейчас нет исключительной спортсменки. Хочется немножко поподробнее узнать, что значит «исключительная». Давайте раскроем, что для вас исключительность?
— Это исключение из правил. Вообще у меня вопрос к людям, потому что я, когда увидела, как интерпретировали мои слова, я несколько раз перечитала. Даже позвонила другу: ты как это слышишь, для тебя как это звучит? То есть я говорю: у нас — у нас, в «Тим Тутберидзе»! Начали спрашивать: а как же вот эта спортсменка, а как же вот эта спортсменка, которые к нам не имеют отношения. Я вообще не имею свойства давать оценку спортсменам, которые у нас не катаются. Это будет делать тренер, федерация, но не я.
У нас сейчас нет экстрадевочек с экстраординарными способностями. Исключения из правил, исключительных. Но это не значит, что они не могут на протяжении, грубо говоря, трех лет, как Женя Медведева, выигрывать все соревнования. У Жени Медведевой не было исключительных способностей. У нее был талант работать, она была очень работоспособная. И, не обладая экстраординарными способностями, она сумела на протяжении трех-четырех лет выиграть у всех.
Не надо ничего между строк искать, надо читать как написано, как сказано. У [Медведевой] не было какого-то чудо-прыжка, чудо-растяжки. У нее не было, как у Липницкой, вращений, когда ты не можешь понять, где перед, где зад. После Юлии Липницкой ни один человек так больше не вращался. Мы не говорим про позиции, мы говорим про скорость. Она была исключительна в этом. Саша Трусова со своими прыжками — это что, не исключение из правил?
— А работоспособность Жени — это исключение из правил или это норма?
— У нее был талант работать, но это не исключение. Это не то, что тебе дал бог: у тебя какой-то прыжок, координация — нет. Чем она была очень хорошая для меня спортсменка — она очень правильно воспринимала замечания. Она знала все свои слабые стороны. Если спортсмен знает свои слабые стороны, ты будешь над ними работать. Ты не будешь оспаривать: вы меня не поддерживаете, мне нужно, чтобы вы меня поддерживали, вы меня много критикуете.
Поддерживать — это одно, а как мне нужно делать замечания? Вот Женя все воспринимала правильно, она знала свои слабые стороны, и она работала очень много над собой.
— А кто исключительный? Давайте хоть обозначим.
— Очевидно, вот эти все девочки, вот это поколение прошло — они все обладали какими-то экстраординарными способностями. Сейчас таких нет, но это не значит, что они не могут выйти на лед, работать над собой, влюбить в себя весь мир и побеждать. Просто им надо работать больше. Потому что, как правило, талантливым спортсменам во многом надо работать меньше — это есть. Кому-то что-то дается проще, — сказала Тутберидзе в интервью Okko.