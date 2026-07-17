Тутберидзе об уходе Арсения Федотова: «Для нас это потеря, болезненная история»

16-летний Федотов в июне перешел от Тутберидзе в группу Алексея Мишина.
"Арсений у нас катался около 10 лет, мы взяли маленького мальчика и увидели в нем интересные данные, несмотря на то, что он не подходил по возрасту ко всей оставшейся группе. И нам удалось вырастить спортсмена, у которого все стороны сильные. Это очень важно. Арсений прекрасно катается, чувствует музыку, он растанцован, правильно двигается, у него хорошее вращение, центровка и у него прыжки.
Конечно, такого спортсмена вырастить, мы же его вырастили — для нас это потеря, болезненная история. Но что делать? Приходит спортсмен и говорит, что… К сожалению, не сам он пришел. Мне позвонил Мишин. Я пришла на тренировку, звонит Алексей Николаевич. Я думала, что он по одному вопросу, а оказывается сообщить мне, что уже несколько недель к нему просится, ведет разговоры с ним Арсений. Он его берет.
Я подозвала Арсения: «Может быть, все-таки от тебя нужно было это услышать?» Он говорит: «Я хотел вначале договориться». Это у всех история — вначале прогарантироваться, а потом отсюда мягко уйти. Никто не хочет уходить с риском, хотя, кажется, что спортсмен такого уровня, что риска никакого — его возьмет любой тренер. Для меня этот спортсмен, наверное, у нас номер один был сейчас в юниорах, несмотря на то, что Лев (Лазарев) у него выигрывал.
Сейчас Нина Пинзарроне, ее же тренер, как я понимаю, тренировал с 4 лет, она сказала: «Все спасибо, мне нужно сменить обстановку, потому что не было желания ходить на тренировки и оказывается в одних и те же условиях каждый день. У меня произошло выгорание и депрессия». И поэтому она приняла решение уехать в Америку и тренироваться у нового тренера. Плюс-минус про выгорание мы услышали и у Арсения. У него нет претензий к нам как к тренерам в плане работы, просто ему надо сменить обстановку.
Он с нами 10 лет, система одна и та же, он все знает: что и как. Мы ему надоели. Он еще подросток, период, когда хочется что-то сменить. Ему хотелось и от родителей уехать, и дома надоело жить", — сказала Тутберидзе в интервью Okko.