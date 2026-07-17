Тутберидзе об уходе Арсения Федотова: «Для нас это потеря, болезненная история»

Сейчас Нина Пинзарроне, ее же тренер, как я понимаю, тренировал с 4 лет, она сказала: «Все спасибо, мне нужно сменить обстановку, потому что не было желания ходить на тренировки и оказывается в одних и те же условиях каждый день. У меня произошло выгорание и депрессия». И поэтому она приняла решение уехать в Америку и тренироваться у нового тренера. Плюс-минус про выгорание мы услышали и у Арсения. У него нет претензий к нам как к тренерам в плане работы, просто ему надо сменить обстановку.