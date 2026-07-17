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Вероника Дайнеко: «Гуменник обязательно появится в списках спортсменов, получивших нейтральный статус, но чуть позже. Нет причин беспокоиться»

Вероника Дайнеко, тренер чемпиона России Петра Гуменника, заявила, что фигурист без проблем получит нейтральный статус.

Источник: Спортс‘’

"В вопросе получения нейтрального статуса у Петра Гуменника все в порядке. Нет никаких причин беспокоиться. Петр обязательно появится в списках спортсменов, получивших нейтральный статус, но чуть позже. Сейчас в них есть только несколько наших фигуристов, их будет больше. Тем более, он уже получал его для поездки на Олимпиаду, так что без проблем получит еще раз.

Я тоже была на Олимпиаде, поэтому уверена, что мне тоже все одобрят. Если кто-то из фанатов волнуется, по этому поводу переживать не стоит", — сказала Дайнеко.

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