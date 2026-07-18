«Получается попустительство». Тутберидзе обрушилась на российских судей — что ей не нравится?

Мне домашнее судейство напоминает, знаете, как будто в Новый год ребенка поставили на стульчик, он рассказывает стихотворение. А ему говорят: а я вот его помню с 5 лет, а вот он у нас в школе катался с трех лет. И вот они это ребенка помнят, этот регион вырастил. Для них как-то так. Или этот тренер выводит, а он со мной друг, этот тренер — не друг и вообще почти не здоровается.