Роднина о запросе академии Плющенко на грант: «Ледовые шоу и выступление сына за другую страну — это разные вещи»

Ранее 13-летний сын Плющенко Александр перешел в сборную Азербайджана.
"Ледовые шоу и выступление сына за другую страну — это разные вещи. Что касается грантов: у всех аппетиты большие — и у Загитовой той же, и у других.
Есть определенные условия и требования, кто может получить грант. Если кто-то занимается делом, которое подпадает под грантовую программу, то он может подать заявку. Другой вопрос — утвердят или нет.
Есть целый коллектив, который определяет, просматривает все документы", — сказала Роднина.
Что там с грантами на шоу: кто получил больше всех и просила ли опять Загитова?
Чем Плющенко возмущает нашу фигурку (и не только): от перехода сына до грантов на шоу.