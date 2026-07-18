Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роднина о запросе академии Плющенко на грант: «Ледовые шоу и выступление сына за другую страну — это разные вещи»

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на информацию о том, что академия Евгения Плющенко запросила грант в размере 24,1 млн рублей на проведение ледового шоу.

Ранее 13-летний сын Плющенко Александр перешел в сборную Азербайджана.

"Ледовые шоу и выступление сына за другую страну — это разные вещи. Что касается грантов: у всех аппетиты большие — и у Загитовой той же, и у других.

Есть определенные условия и требования, кто может получить грант. Если кто-то занимается делом, которое подпадает под грантовую программу, то он может подать заявку. Другой вопрос — утвердят или нет.

Есть целый коллектив, который определяет, просматривает все документы", — сказала Роднина.

Что там с грантами на шоу: кто получил больше всех и просила ли опять Загитова?

Чем Плющенко возмущает нашу фигурку (и не только): от перехода сына до грантов на шоу.