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Тренер Дикиджи: «Влад уже заполнил анкету на получение нейтрального статуса и подал заявление. Я тоже это сделал»

Олег Татауров, тренер чемпиона России в одиночном катании Владислава Дикиджи, сообщил, что вместе со своим учеником уже подал заявку на нейтральный статус.

Источник: Sport24

Ранее Международный союз конькобежцев допустил российских фигуристов до турниров под своей эгидой в статусе индивидуальных нейтральных атлетов.

«Естественно, Влад Дикиджи уже заполнил анкету на получение нейтрального статуса и подал заявление. Я тоже это сделал вместе с ним. Думаю, уже все топовые российские фигуристы занялись этим вопросом. Сейчас продолжаем тренировки и ждем ответа от ISU. Конечно, есть некоторые переживания по этому поводу, но мы верим в то, что нам все одобрят», — сказал Татауров в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.