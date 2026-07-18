Тренер Дикиджи: «Влад уже заполнил анкету на получение нейтрального статуса и подал заявление. Я тоже это сделал»

«Естественно, Влад Дикиджи уже заполнил анкету на получение нейтрального статуса и подал заявление. Я тоже это сделал вместе с ним. Думаю, уже все топовые российские фигуристы занялись этим вопросом. Сейчас продолжаем тренировки и ждем ответа от ISU. Конечно, есть некоторые переживания по этому поводу, но мы верим в то, что нам все одобрят», — сказал Татауров в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.