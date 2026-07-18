Петросян призналась, какую программу хотела показать на соревнованиях, но ее опередили

— Есть ли у вас программа мечты?
— Я год назад хотела воплотить образ Наташи Ростовой, но Соня Дзепка меня опередила. Не знаю, как так получилось, мы не сговаривались.
У меня было много идей, но это лучше обсуждать с тренерами. У меня не было ни одной программы, которая бы мне не подходила. Одна из моих любимых — это короткая под «Voila», и я обожаю свое танго — одна из любимых произвольных. Остальные программы не уступают, нет моих программ, которые мне не нравятся, — приводит слова Петросян «Матч ТВ».
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