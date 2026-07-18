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Петросян призналась, какую программу хотела показать на соревнованиях, но ее опередили

Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян призналась, что мечтала примерить на себя классический образ Наташи Ростовой, но ее опередила другая российская фигуристка София Дзепка.

Источник: Sport24

— Есть ли у вас программа мечты?

— Я год назад хотела воплотить образ Наташи Ростовой, но Соня Дзепка меня опередила. Не знаю, как так получилось, мы не сговаривались.

У меня было много идей, но это лучше обсуждать с тренерами. У меня не было ни одной программы, которая бы мне не подходила. Одна из моих любимых — это короткая под «Voila», и я обожаю свое танго — одна из любимых произвольных. Остальные программы не уступают, нет моих программ, которые мне не нравятся, — приводит слова Петросян «Матч ТВ».

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