Петросян призналась, какую программу хотела показать на соревнованиях, но ее опередили

У меня было много идей, но это лучше обсуждать с тренерами. У меня не было ни одной программы, которая бы мне не подходила. Одна из моих любимых — это короткая под «Voila», и я обожаю свое танго — одна из любимых произвольных. Остальные программы не уступают, нет моих программ, которые мне не нравятся, — приводит слова Петросян «Матч ТВ».