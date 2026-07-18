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Игнатова выразила надежду вскоре выступить на международных стартах

Александра Игнатова выразила надежду вскоре выступить на международных стартах.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады 2022 года фигуристка Александра Игнатова (Трусова) выразила надежду вскоре выступить на международных стартах.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов. В пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU) сообщили РИА Новости, что организация сохраняет свою позицию в отношении российских спортсменов. ISU 30 июня допустил россиян до соревнований в сезоне-2026/27 в нейтральном статусе.

«Готовимся к сезону. Сейчас в жизни только тренировки, больше ничего. Хорошо, что нас допустили. Надеемся скоро поехать на международные старты», — сказала Игнатова на VK Fest.

По поводу участия в реалити-шоу, Игнатова сообщила: «Поступало много предложений поучаствовать в реалити-шоу. Но с нашим графиком это невозможно. И маленький ребенок не может находиться без нас».

Супруг спортсменки серебряный призер чемпионата России Макар Игнатов на вопрос о своем будущем заявил, что они с женой учатся на тренеров, но в первую очередь остаются спортсменами: «Что будет дальше — посмотрим».

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