«Вы провокационные вопросы задаете. Я еще и журналист, поэтому забираю микрофон». Загитова дала интервью комику Соболеву на VK Fest

— Хм… И там и там есть определенные сложности, но как продюсер могу сказать точно: наверное, для меня было сложнее. Потому что во многое мне надо было прям с головой погрузиться. Это сценография, режиссура… Костюмы полностью были созданы нами и сшиты. Мэппинг на льду — вот эти картинки, которые двигаются и создают 3D-картинку. Это, конечно же, тоже большая, колоссальная работа.