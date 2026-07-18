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«Вы провокационные вопросы задаете. Я еще и журналист, поэтому забираю микрофон». Загитова дала интервью комику Соболеву на VK Fest

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила VK Fest, где ответила на вопросы комика и ведущего Ильи Соболева в прямом эфире.

Источник: Спортс‘’

— Мы поздравляем тебя с новым дипломом! Ты получила диплом в РАНХиГС и стала продюсером.

— Абсолютно верно, я магистр. И в этом году еще закончила второй университет, спортивный уже (Российский университет спорта «ГЦОЛИФК» — Спортс«“). Поэтому дипломированный специалист!

— То есть вы всё учитесь и учитесь?

— Ну, ученье — свет, как говорится.

— Может быть, уже пора поработать?

— Так я уже! Я сделала два ледовых шоу, спродюсировала их: «Хранители времени» в Татарстане и «Ассоль». Я думаю, что многие в курсе.

— То есть, получается, вы продюсировали, когда еще не были дипломированным продюсером?

— Это была практика, ха-ха!

— А, это была ваша практика… И уже такие большие шоу!

— Ну, стараемся, развиваемся, хочется масштабироваться. Все это впереди у нас.

— Расскажи, пожалуйста, что проще: занимать олимпийские первые места или делать шоу как продюсер?

— Хм… И там и там есть определенные сложности, но как продюсер могу сказать точно: наверное, для меня было сложнее. Потому что во многое мне надо было прям с головой погрузиться. Это сценография, режиссура… Костюмы полностью были созданы нами и сшиты. Мэппинг на льду — вот эти картинки, которые двигаются и создают 3D-картинку. Это, конечно же, тоже большая, колоссальная работа.

— Ну, а где сложнее-то?

— Хм, нет такого.

— А денег где больше?

— Ну, вы провокационные вопросы задаете.

— Не, почему. Быть олимпийцем или продюсером — где выгоднее по деньгам? Честно, вот не юли.

— Ну, наверное, хочется сказать, что продюсированием я все-таки занимаюсь потому, что я…

— Да нет, ты скажи, где больше!

— Так… Я все это знаю! Я еще и журналист, поэтому я сейчас забираю микрофон (взяла микрофон в руку — Спортс«“). Давайте вы скажете, сколько вы здесь зарабатываете?

— Очень много, кстати. Вот поэтому я здесь, общаюсь с вами. Расскажите теперь вы (Соболев забрал микрофон обратно — Спортс«“).

— Ну, я журналист, и буду…

— Ну ладно-ладно, все хорошо. Не будем тебя мучить испытаниями.

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