«Вы провокационные вопросы задаете. Я еще и журналист, поэтому забираю микрофон». Загитова дала интервью комику Соболеву на VK Fest

— Мы поздравляем тебя с новым дипломом! Ты получила диплом в РАНХиГС и стала продюсером.
— Абсолютно верно, я магистр. И в этом году еще закончила второй университет, спортивный уже (Российский университет спорта «ГЦОЛИФК» — Спортс«“). Поэтому дипломированный специалист!
— То есть вы всё учитесь и учитесь?
— Ну, ученье — свет, как говорится.
— Может быть, уже пора поработать?
— Так я уже! Я сделала два ледовых шоу, спродюсировала их: «Хранители времени» в Татарстане и «Ассоль». Я думаю, что многие в курсе.
— То есть, получается, вы продюсировали, когда еще не были дипломированным продюсером?
— Это была практика, ха-ха!
— А, это была ваша практика… И уже такие большие шоу!
— Ну, стараемся, развиваемся, хочется масштабироваться. Все это впереди у нас.
— Расскажи, пожалуйста, что проще: занимать олимпийские первые места или делать шоу как продюсер?
— Хм… И там и там есть определенные сложности, но как продюсер могу сказать точно: наверное, для меня было сложнее. Потому что во многое мне надо было прям с головой погрузиться. Это сценография, режиссура… Костюмы полностью были созданы нами и сшиты. Мэппинг на льду — вот эти картинки, которые двигаются и создают 3D-картинку. Это, конечно же, тоже большая, колоссальная работа.
— Ну, а где сложнее-то?
— Хм, нет такого.
— А денег где больше?
— Ну, вы провокационные вопросы задаете.
— Не, почему. Быть олимпийцем или продюсером — где выгоднее по деньгам? Честно, вот не юли.
— Ну, наверное, хочется сказать, что продюсированием я все-таки занимаюсь потому, что я…
— Да нет, ты скажи, где больше!
— Так… Я все это знаю! Я еще и журналист, поэтому я сейчас забираю микрофон (взяла микрофон в руку — Спортс«“). Давайте вы скажете, сколько вы здесь зарабатываете?
— Очень много, кстати. Вот поэтому я здесь, общаюсь с вами. Расскажите теперь вы (Соболев забрал микрофон обратно — Спортс«“).
— Ну, я журналист, и буду…
— Ну ладно-ладно, все хорошо. Не будем тебя мучить испытаниями.