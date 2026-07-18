Загитова о музыкальной карьере: «Есть пара песен, которые я отложила. Они остались на черный день, где-то в ящике»

— Ты снялась в клипе у Вани Дмитриенко, спела с Zivert. Ждать ли от тебя треков?
— Скорее, наверное, нет. Но у меня есть пара песен, которые я отложила. Они у меня на черный день остались там, где-то в ящике.
Но мне кажется, что на данный момент у меня есть другие задачи, которые я бы хотела реализовывать, — сказала Загитова во время VK Fest в Москве.
Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.Читать дальше