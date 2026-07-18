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Загитова о музыкальной карьере: «Есть пара песен, которые я отложила. Они остались на черный день, где-то в ящике»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова призналась, что «отложила несколько песен на черный день».

— Ты снялась в клипе у Вани Дмитриенко, спела с Zivert. Ждать ли от тебя треков?

— Скорее, наверное, нет. Но у меня есть пара песен, которые я отложила. Они у меня на черный день остались там, где-то в ящике.

Но мне кажется, что на данный момент у меня есть другие задачи, которые я бы хотела реализовывать, — сказала Загитова во время VK Fest в Москве.

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