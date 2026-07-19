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Даниил Глейхенгауз: «В России такой подход, как у Лью, по менталитету не подходит. Эмоции, которые были у Трусовой, Медведевой, — это больше про спорт»

Российский тренер Даниил Глейхенгауз считает, что расслабленный подход американки Алисы Лью на Олимпиаде не подходит российскому менталитету.

Источник: Спортс‘’

— Алиса Лью на Олимпиаде в Милане покорила всех своей свободой и тем, что она кайфует на льду. Вам близок такой подход?

— Думаю, нам в целом в России, такой подход по менталитету не подходит. Это не наш вариант. Тем более, когда ты едешь представлять нашу страну, от тебя миллионы ждут победы — это уже давление. Как Алиса так научилась относиться к тому, что она делает, то, что это так сработало — уникальный случай. Нет такого, что все спортсмены приезжают на Олимпиаду на чиле и расслабоне и не думают, что это главный старт в их жизни.

Мы видели ту же Сакамото — настоящая спортсменка и прошла не одну Олимпиаду. После второго места у нее были слезы. Конечно, она ехала туда за победой.

Мне кажется, эмоции, которые были у Саши Трусовой, у Жени и Каори, когда ты не смог победить, но эта была твоя цель — это больше про спорт и больше справедливо, — сказал Глейхенгауз VK Fest.