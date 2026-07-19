Даниил Глейхенгауз: «В России такой подход, как у Лью, по менталитету не подходит. Эмоции, которые были у Трусовой, Медведевой, — это больше про спорт»

— Думаю, нам в целом в России, такой подход по менталитету не подходит. Это не наш вариант. Тем более, когда ты едешь представлять нашу страну, от тебя миллионы ждут победы — это уже давление. Как Алиса так научилась относиться к тому, что она делает, то, что это так сработало — уникальный случай. Нет такого, что все спортсмены приезжают на Олимпиаду на чиле и расслабоне и не думают, что это главный старт в их жизни.