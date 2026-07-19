Ирина Роднина: «Месси — величайший футболист в истории. Он уже доказал это всей своей жизнью в спорте»

"Конечно, я буду смотреть финал чемпионата мира по футболу. Никому не симпатизирую, буду просто смотреть на игру потрясающих команд. Уверена, что будет красивая игра — ставки слишком высоки.
Здорово, что есть возможность снова посмотреть на Месси. Конечно, это величайший футболист в истории. Он уже доказал это всей своей жизнью в спорте", — сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.
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