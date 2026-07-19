Ирина Роднина: «Месси — величайший футболист в истории. Он уже доказал это всей своей жизнью в спорте»

Здорово, что есть возможность снова посмотреть на Месси. Конечно, это величайший футболист в истории. Он уже доказал это всей своей жизнью в спорте", — сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.