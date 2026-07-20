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Роднина о помолвке Щербаковой: «Почему бы не ожидать такого решения от Ани, ведь ей 22 года, и она — самостоятельный человек»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала новость о помолвке фигуристки Анны Щербаковой.

Избранник олимпийской чемпионки Пекина-2022 — экс-хоккеист Артем Шакиров.

"Почему бы не ожидать такого решения от Ани, ведь ей 22 года, и она является самостоятельным человеком. И помолвка в таком возрасте — это абсолютно нормальное решение.

Тем более, что все эти девочки — Аня, Саша Трусова, Алина Загитова, Камила Валиева — рано стали чемпионками и рано вышли на международную арену и на публику. Они великие труженицы и к тому же все учатся.

И когда кому-то они не нравятся, когда обсуждают какие-то их прыжки, то многие даже понятия не имеют, через какую колоссальную психологическую и физическую нагрузку прошли эти девушки.

Дай бог, чтобы у Ани и других девушек все успешно сложилось. И надо отдать им должное в том, что они достаточно смело идут по жизни: так, как это делали в спорте.

Почему мы все время удивляемся и почему мы на Аню надели белый передничек школьной формы? Школьницы олимпийскими чемпионками не становятся: школьницы не по возрасту и положению, а по своему развитию и уму", — отметила Роднина.

Ого, Анна Щербакова выходит замуж! А кто избранник?

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