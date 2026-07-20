Фигуристка Петросян объявила об уходе из команды тренера Тутберидзе

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Участница Олимпийских игр 2026 года фигуристка Аделия Петросян покинула группу тренера Этери Тутберидзе. Об этом спортсменка сообщила в своем Telegram-канале.
«Это решение далось мне непросто, я покидаю мой тренерский штаб. Огромная благодарность Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу [Глейхенгаузу] и Сергею Викторовичу [Дудакову] за пройденный вместе путь. Спасибо за потрясающие программы, за все наши победы и колоссальный опыт, который я получила рядом с вами. Я бесконечно уважаю вас и ценю все, что было для меня сделано», — написала Петросян.
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