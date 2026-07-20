Бестемьянова: «Шокирована уходом Петросян от Тутберидзе, но не хотела бы высказывать приговор Аделии»

Сегодня, 20 июля, Петросян объявила об уходе от Тутберидзе и пока не назвала имя своего нового тренера.
"Очень удивлена и просто шокирована уходом Петросян от Тутберидзе. Это очень неожиданно. Вообще не понимаю, что произошло.
Будущее Аделии после ухода? Петросян — закаленный и сильный спортсмен. Не хотела бы ей высказывать какие-то приговоры", — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.
19-летняя Аделия Петросян является российской участницей Олимпийских игр — 2026 в Италии, где она заняла 6-е место.
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