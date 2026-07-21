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ТАСС: Петросян сообщила о желании уйти из команды Тутберидзе по телефону

Фигуристка объявила об уходе от тренера в понедельник.

Источник: Чемпионат.com

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Фигуристка Аделия Петросян несколько дней не тренировалась на катке с группой тренера Этери Тутберидзе и сообщила о желании уйти из команды специалиста по телефону. Об этом ТАСС сообщил источник.

В понедельник спортсменка в своем Telegram-канале сообщила об уходе из команды Тутберидзе. Ранее источник ТАСС рассказал, что фигуристка и тренеры попрощались 19 июля.

«Петросян несколько дней не тренировалась на катке с группой. Фигуристка сообщила о желании уйти из команды Тутберидзе по телефону. Разговор был долгим, но к консенсусу не привел», — сказал собеседник ТАСС.

Петросян 19 лет, она заняла шестое место на Олимпийских играх в Италии в женском одиночном катании. Спортсменка трижды выигрывала чемпионат России и финал Гран-при России. Фигуристка тренировалась в группе Тутберидзе с 12 лет.

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