ТАСС: Аделия Петросян пока не определилась с новым тренерским штабом

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Фигуристка Аделия Петросян еще не определилась с тренерским штабом, под руководством которого она будет заниматься. Об этом ТАСС сообщил источник.
В понедельник спортсменка в своем Telegram-канале сообщила об уходе из команды Этери Тутберидзе.
«Группу Аделия еще не выбрала», — сказал собеседник агентства.
Петросян 19 лет, она заняла шестое место на Олимпийских играх в Италии в женском одиночном катании. Спортсменка трижды выигрывала чемпионат России и финал Гран-при России. Фигуристка тренировалась в группе Тутберидзе с 12 лет.
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