Жулин допустил, что Петросян покинула группу Тутберидзе из-за Трусовой

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Фигуристка Аделия Петросян могла уйти из группы тренера Этери Тутберидзе из-за присутствия там серебряного призера Олимпиады-2022 Александры Игнатовой (до замужества — Трусовой). Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Александр Жулин.
Петросян сообщила об уходе из группы Тутберидзе в понедельник.
«Все эти истории заканчиваются одинаково. Уходят из группы с сильной соперницей, в данном случае с Трусовой. Но это только мое мнение. Внутренней ситуации я не знаю. Предполагаю логически», — сказал Жулин.
«На моей памяти лишь Алексей Ягудин уходил из сильной группы с Евгением Плющенко и Алексеем Урмановым и выиграл Олимпиаду», — добавил он.
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