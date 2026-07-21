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Жулин допустил, что Петросян покинула группу Тутберидзе из-за Трусовой

Фигуристка объявила об уходе от тренера в понедельник.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Фигуристка Аделия Петросян могла уйти из группы тренера Этери Тутберидзе из-за присутствия там серебряного призера Олимпиады-2022 Александры Игнатовой (до замужества — Трусовой). Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Александр Жулин.

Петросян сообщила об уходе из группы Тутберидзе в понедельник.

«Все эти истории заканчиваются одинаково. Уходят из группы с сильной соперницей, в данном случае с Трусовой. Но это только мое мнение. Внутренней ситуации я не знаю. Предполагаю логически», — сказал Жулин.

«На моей памяти лишь Алексей Ягудин уходил из сильной группы с Евгением Плющенко и Алексеем Урмановым и выиграл Олимпиаду», — добавил он.

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