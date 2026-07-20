Железняков об уходе Петросян: «Желаю Аделии удачи, пусть у нее все получится. Главное — красиво уйти, сделать все по-человечески, а не плюнуть в спину»

Конечно, обидно, что она уходит. Когда с детства ведешь человека, то такое неприятно. Такие случаи не в первый раз. Кто-то бегает от тренера к тренеру — ищет себя. Но часто спортсменам, привыкшим к одной системе, сложно перестроиться на другую. Очень много примеров, когда спортсмены после перехода теряются. В 90% случаев такое происходит.