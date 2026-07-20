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Железняков об уходе Петросян: «Желаю Аделии удачи, пусть у нее все получится. Главное — красиво уйти, сделать все по-человечески, а не плюнуть в спину»

Хореограф Алексей Железняков высказался об уходе фигуристки Аделии Петросян из группы тренера Этери Тутберидзе.

Источник: Спортс‘’

19-летняя спортсменка объявила, что покидает штаб Тутберидзе, сегодня в соцсетях.

"Я уже ничему не удивляюсь. Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. Я уже не удивляюсь таким переходам. Я уважаю Аделию. Пусть попробует себя в другом штабе.

Конечно, обидно, что она уходит. Когда с детства ведешь человека, то такое неприятно. Такие случаи не в первый раз. Кто-то бегает от тренера к тренеру — ищет себя. Но часто спортсменам, привыкшим к одной системе, сложно перестроиться на другую. Очень много примеров, когда спортсмены после перехода теряются. В 90% случаев такое происходит.

Желаю Аделии удачи. Пусть у нее все получится. Главное — хорошо и красиво уйти: поблагодарить тренера и команду. Надо все сделать по-человечески, а не плюнуть в спину.

Без понятия, куда уйдет Аделия", — сказал Железняков.

Петросян ушла от Тутберидзе. Разрыв после неудачи на Олимпиаде.

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