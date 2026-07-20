«Небо подарило нам закат невероятной красоты». Туктамышева показала фото из совместной с Гуменником поездки по Калифорнии

Фигуристка совершила поездку вместе с Петром Гуменником.
"В мои последние выходные в Америке мы отправились в путешествие по Big Sur, заехали в Monterey, прогулялись по чудесному маленькому уютному городку Carmel-by-the-Sea и даже увидели китов!
Расписание, как всегда, было максимально плотным, зато сколько впечатлений! А в конце нашего путешествия небо подарило нам закат невероятной красоты. Да, я фанатка закатов. И этот точно был один из самых красивых в моей жизни!" — написала Туктамышева.
Туктамышева и Гуменник больше не скрываются: они все-таки вместе.
Фото: телеграм-канал Елизаветы Туктамышевой.
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