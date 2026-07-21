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Илья Авербух: «Петросян должна быть безмерно благодарна Тутберидзе. В нее было вложено колоссальное количество сил»

Хореограф и продюсер Илья Авербух высказался об уходе Аделии Петросян из группы Этери Тутберидзе.

Источник: Спортс‘’

Фигуристка попрощалась с тренерским штабом Тутберидзе 19 июля, а сегодня сообщила об этом в соцсетях.

"Аделия должна быть безмерно благодарна Этери Тутберидзе. В нее было вложено колоссальное количество сил. Мы уже начинаем привыкать к постоянной миграции спортсменов, хотя я считаю, что они должны в первую очередь искать мотивацию работать с теми тренерами, которые их ведут.

Но в жизни бывает по-разному — судьей выступать не буду. Этери желаю пройти этот момент и продолжить воспитывать топовых учеников, а Аделии же желаю не затеряться и достичь тех результатов, которые она заслуживает", — сказал Авербух.

Петросян ушла от Тутберидзе. Разрыв после неудачи на Олимпиаде.

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