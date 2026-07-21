Погорилая об уходе Петросян: «У них с Тутберидзе был хороший тандем. После перехода к другому тренеру тенденция не самая лучшая»

Петросян тренировалась у Тутберидзе с 2019 года. В феврале 2026-го фигуристка выступила на Олимпиаде, где заняла 6-е место.
"После перехода к другому тренеру тенденция не самая лучшая. Хочется пожелать Аделии самого лучшего и достижений, чтобы она продолжала и продолжала успешно выступать после прошлой Олимпиады.
Мне кажется, что у них был хороший тандем. Этери Тутберидзе ее вырастила с достаточно юного возраста. Это все будет непросто", — отметила Погорилая.
Петросян ушла от Тутберидзе. Разрыв после неудачи на Олимпиаде.
Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.Читать дальше