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Погорилая об уходе Петросян: «У них с Тутберидзе был хороший тандем. После перехода к другому тренеру тенденция не самая лучшая»

Бронзовый призер чемпионата мира-2016 Анна Погорилая прокомментировала новость об уходе Аделии Петросян от тренера Этери Тутберидзе.

Источник: Спортс‘’

Петросян тренировалась у Тутберидзе с 2019 года. В феврале 2026-го фигуристка выступила на Олимпиаде, где заняла 6-е место.

"После перехода к другому тренеру тенденция не самая лучшая. Хочется пожелать Аделии самого лучшего и достижений, чтобы она продолжала и продолжала успешно выступать после прошлой Олимпиады.

Мне кажется, что у них был хороший тандем. Этери Тутберидзе ее вырастила с достаточно юного возраста. Это все будет непросто", — отметила Погорилая.

Петросян ушла от Тутберидзе. Разрыв после неудачи на Олимпиаде.

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